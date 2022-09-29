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Ardahan depremi sonrası ortaya çıktı! Yer altındaki ses kaydedildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

29.09.2022 - 12:21 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Ardahan depremi sonrası ortaya çıktı! Yer altındaki ses kaydedildi

Gölede önceki gün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı.

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık" dedi.

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