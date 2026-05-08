Ardahan-Çıldır kara yolunda askeri araç devrildi

08.05.2026 - 00:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Ardahan’da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.

Kaza, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan astsubaylar Mustafa T. (38) ve Nurullah Ş. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

