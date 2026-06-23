Dünyaca ünlü 'doktor balıklar' tartışmasına Sivas Valiliği noktayı koydu, tartışma bitti

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Açıklamada, "Bilindiği üzere söz konusu alan, 13.07.2025 tarihli ve 10074 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri dikkate alınarak ‘Tabiat Parkı’ ilan edilmiştir. Bu statü değişikliğiyle birlikte, başta ‘doktor balıklar’ olarak bilinen endemik türler olmak üzere alanın doğal yapısı ve biyolojik çeşitliliğinin daha güçlü bir koruma anlayışıyla yönetilmesi amaçlanmıştır. Böylece koruma standartları yükseltilmiş, alanın sürdürülebilir kullanımını esas alan yeni bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Bu yeni yönetim modelinin etkin, hızlı ve tek elden uygulanabilmesi amacıyla, 20.09.1991 tarihinde alana ilişkin alınmış bulunan Turizm Merkezi Kararı, ilgili idarenin talebi doğrultusunda 20 Haziran 2026 tarihli ve 33286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.