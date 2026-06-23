Akdeniz Belediyesi'nde bina değişikliği: Evlendirme memurluğu yeni konumuna taşındı

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Şener, "Hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşayan çiftlerimizin ve ailelerinin bu özel anlarını daha güzel ve daha konforlu bir ortamda geçirebilmeleri için evlendirme memurluğumuzu modern bir tesise taşıyoruz. Mersin Millet Bahçesinin eşsiz deniz manzarası içerisinde hizmet verecek olan yeni nikah salonumuz, hem fiziki imkanları hem de estetik yapısıyla vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet sunacak" dedi.