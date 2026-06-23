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Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

23.06.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya’da geçen yıl don nedeniyle ürün alamayan çiftçiler, bu yıl dalları basan kirazları toplamaya başladı. 50 bin ton rekolte beklenen tescilli Amasya kirazının yüzde 30'u dünyaya ihraç edilecek.

1Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

Amasya’da bul yıl dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte üretilen kirazların yüzde 30’u Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

2Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

Kiraz hasadı yapılan köylerden Yıkılgan köyünde üreticiler geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle ürün alamadıkları ağaçlarından sarkan meyveleri Besmele çekerek topladı. Özenle toplanıp kutulara dizilen kirazların dünya pazarlarına yolculuğu başladı.

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3Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

Hasat programına katılarak üreticilerle kiraz toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu yıl 28 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen kirazların yüzde 30’u yurtdışına gönderiliyor. İhracatımız Rusya, Almanya, Irak üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.

4Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

Geçen yıl bahçeleri vuran zirai son afeti nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin umutla beklediği hasat vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Amasya kirazı lezzetiyle, kalitesiyle, ihracata olan katkısıyla şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiyor" diye konuştu.

5Amasya'da hasat başladı! Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl ağaçlar dolup taştı

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.