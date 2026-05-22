Araçlarda pense ve tornavida bulunması zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

22.05.2026 - 18:09

Kaynak: ANKARA, (DHA)-

İçileri Bakanlığı, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı ifade edilerek, yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtildi.

Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan ‘pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

