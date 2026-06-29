SON DAKİKA: Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Trump'ın NATO Ankara Zirvesi'ne katılması neden önemli? NATO gündeminde hangi konular var?

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Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılması birçok açıdan kritik önem taşıyor.



Öncelikle ABD, NATO'nun askeri kapasitesi ve bütçesi açısından en büyük üyesi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Washington yönetiminin NATO politikalarına ilişkin yaklaşımı, ittifakın geleceğini doğrudan etkiliyor.



Trump yönetimi uzun süredir Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Ankara'da yapılacak zirvede savunma bütçeleri ve yük paylaşımı konularında önemli kararların alınabileceği değerlendiriliyor.



Uzmanlara göre Trump'ın zirveye bizzat katılması, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmaların en üst düzeyde yürütüleceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.



Ayrıca Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. Savunma sanayii, bölgesel güvenlik, enerji politikaları ve ekonomik ilişkiler gibi başlıkların ikili görüşmelerde gündeme gelmesi öngörülüyor.