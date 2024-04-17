GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Aracının bagajını açınca gözlerine inanamadı! Hemen polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracının bagajını açınca gözlerine inanamadı! Hemen polisi arayıp kendini ihbar etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, polis ekiplerini aradı. Kendini ihbar eden Serol Avcı, uyuşturucu maddenin aracına husumetlileri tarafından konulduğunu iddia etti.

17.04.2024 - 10:09 | | İHA
ABONE OL

İskenderun'da yaşayan 43 yaşındaki Serol Avcı, kuru temizleme işi yaparak geçimini sağlıyor. İş amaçlı kullandığı aracının arka tarafına malzeme yüklemek isteyen Avcı, koltuğun altına zulalanmış halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucu malzemelerin satışında kullanılan hassas terazi olduğunu gördü. Aracında uyuşturucu bulan Avcı, polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu maddeye el koyarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Geçmişte husumet yaşadığı şahıslar tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Avcı, uyuşturucunun hasımları tarafından aracına konulduğunu iddia ediyor.

“Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü sonra polisi aradım”

Aracının bagajını açınca gözlerine inanamadı Hemen polisi arayıp kendini ihbar etti

Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, “Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi. Ben de 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada yankı buldu! Dikkat çeken analiz: Dengeleyici bir rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada yankı buldu! Dikkat çeken analiz: Dengeleyici bir rol oynuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kamuda tasarruf' açıklaması: Bizim için çok öncelikli bir konu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kamuda tasarruf' açıklaması: Bizim için çok öncelikli bir konu
Hibe kararı! Bakan Işıkhan duyurdu: 400 bin liraya yükselttik

Hibe kararı! Bakan Işıkhan duyurdu: 400 bin liraya yükselttik