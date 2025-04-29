GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAraç sahipleri dikkat! Tam ve ağır hasarlı araçlarda önemli değişiklik
HaberlerGündem Haberleri Araç sahipleri dikkat! Tam ve ağır hasarlı araçlarda önemli değişiklik

Araç sahipleri dikkat! Tam ve ağır hasarlı araçlarda önemli değişiklik

29.04.2025 - 09:09Güncellenme Tarihi:
Araç sahipleri dikkat! Tam ve ağır hasarlı araçlarda önemli değişiklik

Motorlu araç sigortalarında tam veya ağır hasar uygulamalarında yeni dönem başladı.

Düzenlemeyle trafik güvenliğinin sağlanmasına ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

TAM VEYA AĞIR HASAR TESPİTİNE İLİŞKİN KRİTERLER YENİDEN BELİRLENDİ

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu motorlu araç sigortalarında hasar gören aracın hangi koşullarda tam veya ağır hasara uğrayacağına yönelik kriterler belirledi.

Buna göre, hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç “tam hasar”, rayiç değerin %60’ını aşması veya Genelge’de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç “ağır hasar” statüsünde işlem görecek.

EKSPER ATAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

YAPILAN İŞLEMLERİN SBM ÜZERİNDEN TAKİBİNE OLANAK SAĞLANDI

Haberin Devamı

Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlandı.

    Güncel Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti
    #Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

    Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tek tek açıkladı! İşte büyük deprem riski olan yerler! 'Bunların hepsi çöp'
    #Gündem

    Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tek tek açıkladı! İşte büyük deprem riski olan yerler! 'Bunların hepsi çöp'

    Deprem, Orhan Pamuk'un dairelerini de vurdu! Komşularıyla mahkemelik oldu
    #Gündem

    Deprem, Orhan Pamuk'un dairelerini de vurdu! Komşularıyla mahkemelik oldu