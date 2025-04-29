Araç sahipleri dikkat! Tam ve ağır hasarlı araçlarda önemli değişiklik

Düzenlemeyle trafik güvenliğinin sağlanmasına ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

TAM VEYA AĞIR HASAR TESPİTİNE İLİŞKİN KRİTERLER YENİDEN BELİRLENDİ

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu motorlu araç sigortalarında hasar gören aracın hangi koşullarda tam veya ağır hasara uğrayacağına yönelik kriterler belirledi.

Buna göre, hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç “tam hasar”, rayiç değerin %60’ını aşması veya Genelge’de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç “ağır hasar” statüsünde işlem görecek.

EKSPER ATAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

YAPILAN İŞLEMLERİN SBM ÜZERİNDEN TAKİBİNE OLANAK SAĞLANDI

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Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlandı.