Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük tuzak, sakın düşmeyin

TÜİK’in Eylül ayı verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 26 milyon 129 bin 4 araç bulunuyor. Aynı zamanda bu sayı zorunlu trafik sigortası yaptırması gereken araç sayısını gösteriyor.

DÜŞÜK TEKLİFLER VERİYORLAR

TRT Haber'in haberine göre; Sigorta zorunlu, sayı da yüksek olunca artan fiyatlar dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Trafik sigortası yapmak isteyen kişilere düşük teklifler vererek kandırmayı amaçlayan dolandırıcılar, ya ödemeyi alıp kayıplara karışıyor ya da sahte poliçelerle tüketiciyi mağdur ediyor.

DOLANDIRICILAR TÜKETİCİNİN FİYAT HASSASİYETİNİ KULLANIYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendiren trafik sigortalarının önemini ve son dönemde yaşanan dolandırıcılıkları şu sözlerle anlatıyor: “Trafik sigortası çok önemli bir sigorta poliçesi, bir defa zorunlu. 26 milyon aracı kapsadığı için de nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendiriyor. Bu sigorta olmadığında trafikte seyahat etmek kanunen yasak. Bu poliçelerde son dönemdeki yedek parça enflasyonu ve birtakım benzer nedenlerle tarife artışları gerçekleşti. Dolayısıyla fiyatların yukarı çıktığı dönemlerde tipik bir tüketici refleksi olarak fiyat hassasiyeti sigortalılarda artıyor. Bunu fırsat bilen birtakım kötü niyetli odaklar da bundan faydalanıyor.”

“TÜKETİCİ RİSKLERİ ÖNGÖREREK HAREKETE GEÇMELİ”

Dolandırıcılar trafik sigortası yaptırmak isteyen tüketiciye genellikle telefon aracılığıyla ulaşıyor. Piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla bir teklif iletiyor ve sigorta yapmak için tüketicinin ödeme bilgilerini istiyor. Obalı’ya göre bu tuzağa düşmemek için yapılması gerekenlerin başında proaktif davranmak geliyor.

“Güvenilir kanallardan iletişime geçerek bu tekliflerin alınması ve poliçelerin temin edilmesi konusunda tüketicilerimizin bilinçlenmesi çok önemli. Sizi arayan bir telefona kredi kartı bilgisini verip poliçe beklemek yerine, süreci tüketicinin başlatması ve araştırması çok daha doğru ve uygun olacaktır. Bu davranış bu tarz durumlara düşmeyi engelleyecek en önemli kontrol mekanizmalarından biri.”

TEKLİF VEREN ŞİRKETLERİ TEYİT ETMEK ÖNEMLİ

Trafik sigortası için tüketiciyle sadece dolandırıcılar değil, gerçek teklif vermek isteyen sigorta şirketleri de iletişime geçebiliyor. Bu noktada alınan teklifi doğru değerlendirmek kadar teklifi veren şirketi kontrol etmek de önemli. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği’ne üye olması gerektiğinin altını çizen Özgür Obalı devam ediyor: “Kanunen Türkiye’de kurulmuş bütün sigorta şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği’ne üye olması gerekiyor. Bu birinci şart. Dolayısıyla bizim sitemizde üye kuruluşlarımız listesinden mutlak suretle öyle bir şirketin olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyoruz.” dedi.

“TEKLİFLER ARASINDA BÜYÜK FARKLAR OLMAZ”

Dolandırıcılar tarafından tüketiciye sunulan sigorta tekliflerinin en büyük ortak noktası fiyat... Piyasa ortalamasının çok altında teklif veren dolandırıcılar, tüketiciyi bu yolla kandırmaya çalışıyor. Özgür Obalı da bu konuya dikkat çekerek şirketlerin verdiği resmi sigorta tekliflerinin arasında en fazla yüzde 10 gibi bir fark olabileceğinin altını çiziyor: “Trafik sigortası zorunlu bir poliçe olduğu için fiyatlar çok fazla oynamıyor. Bizim esas uyarımız da tüketicinin bu fiyatların çok aşağısında bir fiyat alma olasılığı olmadığıdır. Mesela yüzde 50’lere varan indirimli poliçe sunulduğunu duyuyoruz. Bu pek mümkün değil. Bu zorunlu bir poliçe olduğu için tavanı ve tarifesi devlet tarafından belirleniyor. Burada fiyatlar şirketten şirkete çok cüzi oranlarda, maksimum yüzde 10 oranında değişkenlik gösterebiliyor. Çok uygun ya da indirimli fiyatlarla, yanında da benzin çeki gibi şeylerin önerildiğini duyuyoruz mağdurlardan. Bunlara kesinlikle tevessül etmeyip poliçelerinin ne tutarda gerçekleşeceğini sorgulayıp bunlardan çok anormal fark eden fiyat tekliflerinden uzak durmalarını öneriyoruz. Verilen teklifler gerçekçi değil ve tuzak içerebilir.”

TÜM TEKLİFLERİ TEK BİR SAYFADA GÖRMEK MÜMKÜN

Trafik sigortası yaptırırken mağduriyet yaşamamak adına resmi kanallardan tüm teklifleri incelemesi ve kararın bundan sonra verilmesi oldukça önemli. Teklifleri görmek ve incelemek de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin internet sitesindeki hizmetler bölümünden mümkün. Sigorta yaptırmak isteyenler bu platform üzerinden T.C kimlik numaraları ve araç plakaları ile tüm trafik sigortası tekliflerini görerek değerlendirme imkanı buluyor. Özgür Obalı platformun yol gösterici nitelikte olduğunu vurguluyor:

“Bütün sigorta poliçelerimizin toplandığı Sigorta Bilgi Merkezi’miz var. Biz daha önce de çapraz kontrol yapılabilmesi, uygun fiyatların sorgulanabilmesi için bu merkezde bir trafik teklif ekranı geliştirmiştik. O ekrandan faydalanarak tüketicilerimiz zamanı geldiğinde, poliçenin süresi dolmadan ancak 15 gün öncesinde yapabiliyor bu sorgulamayı. Tüketici sadece kendi aracıyla ilgili hangi tarifeden fiyatlandırıldığını ve sigorta tekliflerinin ne tutarda olduğunu görebiliyor.”

Trafik sigortası yaptıran tüketiciler e-devlet sisteminden de yaptırdığı sigorta işlemini sorgulatarak poliçe numarası, poliçenin hangi şirket tarafından yapıldığı gibi bilgilere ulaşabiliyor.