Araba sahipleri için flaş uyarı! Zorunlu, 1 Aralık'ta başlıyor

Zorlu hava koşullarında, araçların kaza yapmasının önüne geçmek amacıyla kullanılan kış lastiklerinin ne zaman takılacağı sürücüler tarafından merak ediliyor.



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.