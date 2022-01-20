GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAraba sahibi olan herkesi kapsıyor! Kritik uyarı geldi
HaberlerGündem Haberleri Araba sahibi olan herkesi kapsıyor! Kritik uyarı geldi
ABONE OL

Araba sahibi olan herkesi kapsıyor! Kritik uyarı geldi

Araba sahibi milyonları kapsıyor! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülere kış lastiği kullanımına yönelik uyarı yaptı. Uyarıda, "Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır" denildi.

20.01.2022 - 07:30 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)
Araba sahibi olan herkesi kapsıyor! Kritik uyarı geldi

EGM tarafından, son zamanlarda yoğunluğunu arttıran kar yağışıyla birlikte sürücülere kış lastiği kullanılması uyarısında bulunuldu. EGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin sürücülerin kış lastiği kullanmamasından kaynakladığı belirtilerek, "Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir. Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

'KIŞ LASTİĞİ KULLANIMINA GÖSTERİLECEK HASSASİYET, TRAFİĞİN GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR'

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik birimleri 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatın gönderildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır. Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır."

GÜNCEL HABERLER

Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

Osman Kavala ile ilgili son dakika gelişmesi!

Osman Kavala ile ilgili son dakika gelişmesi!

Elektrik faturası ve doğal gaz yardımı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonları kapsıyor, 206 lira...

Elektrik faturası ve doğal gaz yardımı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonları kapsıyor, 206 lira...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

Sıradaki Haber
Elektrik faturası ve doğal gaz yardımı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonları kapsıyor, 206 lira...

Elektrik faturası ve doğal gaz yardımı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonları kapsıyor, 206 lira...

Sıradaki Haber
Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ayın kaçında memur ve emeklilere ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mı?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ayın kaçında memur ve emeklilere ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mı?

Sıradaki Haber
Güney Afrika’daki son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı

Güney Afrika’daki son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı

Sıradaki Haber