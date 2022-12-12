Araba kiralarken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Dikkat çeken 'sahte site' uyarısı geldi

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Diyarbakır'da giyim sektöründe çalışan Mehtap- Mahmut Taş çifti, 7 Aralık'ta, işleri nedeniyle Ankara'ya gitmek için internetten otomobil kiralamak istedi. Kurumsal şirketin isminin kullanılarak açılan internet sitesine tıklayan Taş çiftinin iletişime geçtiği kişiler, önce 1000 TL depozito, 3 günlük kiralama bedeli olarak 1200 TL ve sigorta bedeli olarak da 5 bin TL talep etti. Taş çifti, 3 ayrı havaleyle 7 bin 200 TL gönderdi. Bu kişiler, bu kez de 5 bin TL daha talep edince çift, dolandırıldıklarını anladı. Taş çifti, telefonlara da cevap alamayınca adliyeye gidip şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"YÖNTEM YENİ DEĞİL"

Her geçen gün artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulunan Avukat Mustafa Karakum, bahsi geçen yöntemi fırsatçıların uzun süredir kullandığına dikkati çekerek, vatandaşları tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı. Karakum, “Bankaların ya da büyük kurumsal firmaların internet sitelerini hemen hemen birebir kopyalıyorlar. Asıl tehlike ise arama motorlarında üste çıkmak için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra başlıyor. Çünkü en üste göründüklerinden ağlarına daha fazla insan düşüyor” dedi.

"DOMAİN UZANTISINA DİKKAT"

Kurumsal sitenin yazılış şekline dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin uyarıda bulunan Karakum, “Tıkladığınız sitelerin adres çubuğundaki yazımına dikkat edin. Bir harfi değiştirerek bile kandırabiliyorlar. Bu ilk etapta fark edilmiyor çünkü. Dolandırıcılık yapanlar genelde ya t.c uzantılı domain alıyor ya da com ile com.tr dışında başka bir uzantı alıyor. Eğer com ya da com.tr değilse bu sitelere karşı kesinlikle temkinli olun. Ayrıca site yerine mobil uygulamayı tercih edilmelidir. Kurumsal ve profesyonel bir firmanın mutlaka app’i vardı zaten. Kurumsal firma ise parayı göndereceğiniz yer ya anonim şirketi olur ya da limited şirketi olur. Kesinlikle şahıs olmaz. Bir hizmet satın alıyorsanız ve sizinle bir hesap numarası paylaşıldıysa kontrol edin” ifadelerini kullandı.

"TİCARET SİCİL GAZETESİNDEN KONTROL SAĞLAYIN"

Karakum, fırsatçıların artık şirket üzerinden de dolandırıcılık yaptığını hatırlatarak, “Alışveriş yaparken eğer tereddütünüz varsa şirketi ticaret sicil gazetesinden kontrol edebilirsiniz. Orada markanın ticaret unvanı bellidir. Gidin önce o markanın ticaret unvanına bakın. Eğer parayı gönderdiğiniz yer aynı ise sorun yok. Bu kontrolü sağlamadan asla alışveriş yapmayın. Bir de mümkünse mutlaka kredi kartı kullanın. Çünkü kredi kartı ile alışveriş yapıldığında bir sorun varsa iade nakit paraya göre çok daha kolay oluyor. Diğer türlü paranın geri dönüşü çok sıkıntılı. Birincisi hesabına para gönderdiğiniz kişi ile dolandırıcı aynı kişi değil. Yani bu kişileri genellikle üzerinde mal varlığı olmayan kişiler oluyor. Bu durumda haklı olsanız dahi, dava açıp icra takibi başlatsanız bile; bu kişinin üzerinde mal varlığı olmadığı için parayı iade alamazsanız. Dolandırıcı bu tip işlerde kredi kartı kullanmazlar ama kullandıkları durumlar da var. Böyle durumlarda da, bankaya anında haber verirseniz parayı iade almak daha kolay oluyor” uyarılarında bulundu.

KOPYA SİTE UYARISI

Eğer alışveriş yapacak kişilerin emin olmadıkları yöntemlerden kaçınmaları gerektiğini belirten Karakum, “Dolandırıcılık siteleri genellikle bir Anasayfa atar ve siteyi kopyalarlar. Büyük kurumların internet sitelerine baktığınızda pek çok bilgiyi barındırmak zorundadır. Fakat bu tip sitelerde böyle bir şey yoktur. Fakat fırsatçılık için yapılmış bir site özensiz olur, biraz incelendiğinde fark edilir zaten. Emin olunmadığında ise bizzat acenteye gidip oradan güvenli işlem yapabilirsiniz” dedi.