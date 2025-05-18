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Antalya'daki evinden çıkmayan kiracısı, Rus vatandaşı kadını depoda yaşamaya mahkum etti!

18.05.2025 - 15:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'daki evinden çıkmayan kiracısı, Rus vatandaşı kadını depoda yaşamaya mahkum etti!

Antalya’da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 4 yıldır aynı binanın deposunda varlık içinde yokluğu yaşayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova 2014 yılında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan bir siteden dubleks bir daire satın aldı. Bir süre yaz aylarında Antalya’da yaşamını sürdüren Khudiakova, 2021 yılının başlarında bir emlakçı vasıtasıyla Antalya’daki evini M.Y.Ö’ye1 yıllığına kiraya verdi.

Antalyadaki evinden çıkmayan kiracısı, Rus vatandaşı kadını depoda yaşamaya mahkum etti

Kira süresinin sonunda Antalya’ya yerleşme kararı alan Rus kadın, kiracısı evden çıkmayınca konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında tahliye kararı verilirken, itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

Antalyadaki evinden çıkmayan kiracısı, Rus vatandaşı kadını depoda yaşamaya mahkum etti

AYNI APARTMANIN BODRUMUNDA YAŞIYOR

İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle kiracısı eşyalı dubleks dairesinde oturmaya devam eden Khudiakova, yaklaşık 4 yıldır aynı apartmanın bodrum katında bulunan ve apartman sakinlerinin ortak kullanım alanı olan depoda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirten Khudiakova, geceleri depoda korku içerisinde yaşadığını belirtti. Yaşamını sürdürdüğünü bodrum katında Su, mutfak, tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle zorluk çektiğini söyleyen Khudiakova, davanın sona ererek evinde yaşamaya başlayacağı günü iple çekiyor.

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Antalyadaki evinden çıkmayan kiracısı, Rus vatandaşı kadını depoda yaşamaya mahkum etti

"YAŞAYABİLECEK BAŞKA BİR YERİM YOK"

Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya’da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum. 4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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