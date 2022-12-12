Antalya'da yoğun yağış iki ilçede sele neden oldu, evleri su bastı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.

Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı. Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

BAŞKAN KÖLEOĞLU: 50 YILDIR BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMADI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarf etmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun." dedi.

Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarf ederken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kumluca girişinde eski Tahıl Pazarında su seviyesinin yükselerek otobüsleri de sürüklediği bilgisine ulaşıldı. Toptancı Hal yakınındaki dağın yamacından kapan toplarca toprak yığını ise seraların üzerine devrildi.

BAZI MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLDİ

İlçede bazı mahallelerde de elektriklerin kesildiği öğrenildi. Ekipler sel suları altında kalan evlerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞA DAYANAMAYAN ÇATI ÇÖKTÜ

Olay saat 22.00 sıralarında, İZMİR'in Konak ilçesindeki Kubilay Mahallesi 953 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın etkisiyle Bircan İ.'nin tek başına yaşadığı tek katlı bir evin çatısı, ağırlığa dayanamadı. Evin çatısından sesler duyan kadın, can havliyle kendisini bahçeye attı. Bircan İ.'nin kendisini bahçeye atmasının ardından evin çatısı bir anda çöktü. Çökmeden dolayı kadın evde mahsur kalırken, gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden dolayı bahçede mahsur kalan kadın ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Meydana gelen olayı yara almadan atlattığı öğrenilen Bircan İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTI

Yıkılan evin bitişiğinde oturan mahalle sakinlerinden Kerem Özçelik, korku dolu o anları anlattı. Özçelik "Bir anda ufak bir gürültü geldi, ardından bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim, pencereden aşağı baktım bina çökmüş. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bir baktık komşunun yeğeni feryat ediyor. İyi misin, diye sorduk, iyi olduğunu söyledi. Hemen ardından itfaiyeyi aradık polis ekiplerini aradık hemen geldiler, içerdeki kadını çıkardılar. Halen yıkılıyor, sesler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür, sağlık ekipleri hemen gelip aldı bir sıkıntısı yok şu anda. Kız göçükten çıkmadı. Yaşadığı binadan çıkmadı, çatı yola düştü. Oradan yol geçiyor, boş harabe yol" dedi. Ekipler tarafından ev ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DASU BASKINI SONRASI POLİSTEN ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM ELİ

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49) şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı. Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu. Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden "Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım" dedi, ancak kadın kabul etmedi. Yürümekte zorluk çeken engelli kadın ve yaşlı annesi, itfaiyenin gelmesi beklenmeden polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne kısa süre kaldığı ekip otosundan inip komşularına giderken Yeter Gezer, ekip otosunda bir müddet ısındıktan sonra komşularının evine yerleştirildi.

Evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer “Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içerde kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım.” Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen yeter “Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum ” dedi.

BODRUM'DAKİ FIRTINA KATAMARANI SÜRÜKLEDİ

Bodrum’da ise gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, gün boyu etkisini sürdürdü. Dünyaca ünlü katamaran, öğle saatlerinde sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren işletmelere zarar vererek sürüklenmeye başladı.

İskelelere, işletme duvarlarına ve işletmelerin tentelerine zarar verdikten sonra dondurmacının terasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu yıkıldı, bazı iskeleler zara gördü. Olayda yüzer disko katamaran da hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Evinde uyurken bir anda büyük bir gürültüyle uyanan Tahir Baştaş isyan ederek, “Uyuyordum, bir anda gürültü koptu, korkup zorla yataktan kalktım. Koca katamaran evimin önünde büyük bir tehlike, normalde buraya bağlanmaz. Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?” dedi.