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Antalya'da tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi!

Antalya’da park içerisinde bulunan tuvalette bir kadının çığlıklar attığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Bir süre sonra tuvaletten çıkan kadın 'Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum' diyerek olay yerinden uzaklaştı.

19.11.2024 - 14:45 | | İHA
Antalya'da tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi!

Antalya’da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlığı çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 65 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

Antalyada tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Park içerisinde bulunan tuvaletten bir kadının çığlıklar attığını duyan vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar ilk başta kapısında 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Ancak kapının içeriden sürgülenerek kapatıldığını fark etmelerinin üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Antalyada tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

 

“KOLAY GELSİN, SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM”

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, isminin Gizem Ö. olduğu öğrenilen kadının bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere “Problem yok" derken, yapılan sorgusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., “Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum” diyerek bölgeden ayrıldı.

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Antalyada tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

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