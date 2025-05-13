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GündemŞırnak Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle bu bölgelere girmek yasak: Mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan zarar görmemek için
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Şırnak Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle bu bölgelere girmek yasak: Mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan zarar görmemek için

13.05.2025 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

Şırnak Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle bu bölgelere girmek yasak: Mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan zarar görmemek için

Şırnak Valiliği, bazı bölgelerin 12-26 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında, 'Vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir' denildi.

Şırnak Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

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 CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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