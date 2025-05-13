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Adana'da korkunç olay! Sosyal medyada tabanca ile çektiği videoda kazayla 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

13.05.2025 - 11:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'da korkunç olay! Sosyal medyada tabanca ile çektiği videoda kazayla 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Adana'da 16 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı.

Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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