Antalya'da teknecilerden kornalı eylem! 'Artık savaşmayalım'

Kumluca'da bulunan ada ve koylara yerli ve yabancı turistleri taşıyan tekneciler bugün Adrasan Koyu'nda eylem yaptı. Kıyıdan açıkta korna çalarak seyreden onlarca tekneci, kıyıya yanaşarak demir attı. Burada Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen basına açıklama yaptı. Her yıl teknelerinin hareket alanlarının kısıtlandığını ve akşam saat 20.00'ye kadar kıyıya yaklaşmalarının yasaklandığını belirten Deniz Şeşen, "Bu çığlığımızın en büyük sebebi Adrasanlı tekneciler olarak tarihte gördüğümüz en büyük zulme uğruyor olmamızdır. Kumluca Kaymakamlığı, yerel idare olarak Kumluca Belediyesi devletin var oluş ilkelerine karşı gelmekte. Devletimiz yıllardır Adrasan'daki tekne sayısının artmasını, teknecilerin suçu olarak göstermekte ancak her sene yüzme alanlarımız daraltılmakta. Teknelerdeki sınırlandırmayı vatandaşların birbirine düşmesiyle planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, hepsinin bu konuda yardımını bekliyoruz" dedi.

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‘KUMLUCA BELEDİYESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİK’

Teknecilerin artık birbirleriyle kavga eder hale geldiğini kaydeden Deniz Şeşen, "Her sene yüzme hatlarımızı daraltıyorlar. Büyüyen tekneleri evraklandırmaya devam ediyorlar. Buraya bir liman yapılmasını talep ediyoruz. Liman olmadığı sürece bizim yüzümüz gülmeyecek, sesimizi kimse duymayacak. Bugün buradaki protestoyu gerekli mercilerimizden izin almamıza rağmen Kumluca Belediyesi tarafından tehdit edildik. Bugün onlar hakkında kötü bir şey söylersek kooperatifimize ait kafemizi mühürlemekle tehdit ettiler. Bu tehditler 1500 kişilik bir topluluğu yıldıramaz. Teknelerimizde çalıştırdığımız personellerle beraber biz 10 bin kişilik bir topluluğuz. Ve zulme uğrayan bir topluluğuz. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın buradaki liman projesine el atmasını ve bizim çığlıklarımızı duymasını istiyoruz" diye konuştu.

'YILLIK 1 MİLYON İNSANA HİZMET VERİYORUZ'

Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Arslan ise "Antalya'daki deniz turizminin yüzde 60 gibi büyük bir oranına hizmet eden bir kooperatifiz. Günlük 6 ile 8 bin arası insan taşıyoruz. Yıllık 1 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Devletimizden, Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Adrasan’a yardımcı olmalarını istiyoruz. Tekne yanaşma yerinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

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'ARTIK SAVAŞMAYALIM'

Tekne kaptanı Duygu Fatma Tuncer de "4 yıldır kaptanlık yapıyorum. 150 teknenin ailesi var, çoluğu, çocuğu var. Biz neden saat 20.00'ye kadar açıkta beklemek zorunda kalıyoruz. Biz size layıkıyla hizmet ettiğimiz için, turizmi kalkındırdığımız için ve gerçekten Türkiye’nin kalbi olduğumuz için mi bu savaş? Artık savaşmayalım" diye konuştu. (