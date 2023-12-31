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Antalya'da sahilde yılbaşı yoğunluğu! Denetimler arttı

Yılbaşı yoğunluğunun yaşandığı Antalya'da, yazdan kalma gün yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçülen kentte polis ekipleri de sahilde denetim yaptı.

31.12.2023 - 15:26 |
Antalya'da sahilde yılbaşı yoğunluğu! Denetimler arttı

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kış döneminde hizmet veren tesislerdeki 230 bin yatak kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğu kentte, hava sıcaklığı da yazdan kalma günleri aratmıyor.

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Özellikle sanatçıların konser verdiği otellere ilgi yoğun olurken, kent genelinde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 54 oldu.

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Kente havadan ve karadan gelişler sürerken, yılbaşı için Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahada görev alıyor. Kent genelinde havadan, karadan ve denizden uygulamalar yapılıyor. Yılbaşı tedbirleri kapsamında kentin 52 noktasında trafik, 305 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirilecek. Yılbaşı süresince 1000'e yakın ekip, 5 bine yakın da personelin görev yapacağı bildirildi. 

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