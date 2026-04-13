Antalya'da peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

AFAD Antalya'nın Demre ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.5 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 08:43'de yaşandı. Depremin derinliği 26,06 km olarak açıklandı.

İkinci deprem ise saat 08.48'de meydana geldi. Merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 16.17 km olarak duyuruldu.

Deprem, Finike ve Kumluca gibi bazı çevre ilçelerde de hissedildi.