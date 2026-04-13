HaberlerGündem Haberleri Antalya'da peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

13.04.2026 - 09:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Antalya'nın Demre ilçesinde 08:43 sıralarında 3.5 ardından da 08:48'de 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Antalya'nın Demre ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.5 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 08:43'de yaşandı. Depremin derinliği 26,06 km olarak açıklandı.

İkinci deprem ise saat 08.48'de meydana geldi. Merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 16.17 km olarak duyuruldu.

Deprem, Finike ve Kumluca gibi bazı çevre ilçelerde de hissedildi.

 

 

#Gündem

