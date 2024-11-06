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Antalya'da ormana düşen paramotor yangına sebep oldu: Bölgeye ekipler sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

06.11.2024 - 11:22 | | Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya) (DHA)
Antalya'da ormana düşen paramotor yangına sebep oldu: Bölgeye ekipler sevk edildi

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalyada ormana düşen paramotor yangına sebep oldu: Bölgeye ekipler sevk edildi

Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Antalyada ormana düşen paramotor yangına sebep oldu: Bölgeye ekipler sevk edildi

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