Antalya'da ormana düşen paramotor yangına sebep oldu: Bölgeye ekipler sevk edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
06.11.2024 - 11:22 | | Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya) (DHA)
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.