Antalya’da orman yangını! Yayılmadan söndürüldü
Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, daha fazla alana yayılmadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.
29.06.2023 - 16:41 | | İHA
Finike ilçesi Çatallar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 hava aracı, 5 arazöz, 2 su tankeri 1 acil müdahale aracı sevk edildi. Hızlı müdahaleyle daha geniş alana yayılmadan söndürülen yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.