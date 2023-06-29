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Antalya’da orman yangını! Yayılmadan söndürüldü

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, daha fazla alana yayılmadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.

29.06.2023 - 16:41 | | İHA
Antalya’da orman yangını! Yayılmadan söndürüldü

Finike ilçesi Çatallar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 hava aracı, 5 arazöz, 2 su tankeri 1 acil müdahale aracı sevk edildi. Hızlı müdahaleyle daha geniş alana yayılmadan söndürülen yangında 0,3 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya’da orman yangını Yayılmadan söndürüldü

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