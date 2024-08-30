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Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

30.08.2024 - 17:33 | | AA
Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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