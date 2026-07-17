Ordu'da kırsalın çilesi bitiyor: Hanyanı Mahallesi beton yol çalışmalar başladı!
Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin dik ve engebeli arazi yapısına sahip kırsal mahallelerinde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla sürdürdüğü beton yol seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ünye ilçesi Hanyanı Mahallesi’nde başlatılan toplam 1,5 kilometrelik beton yol çalışmasında adeta zamanla yarışılıyor. Kısa sürede 600 metrelik bölümü tamamlanan yol sayesinde, mahalle sakinleri onlarca yıldır özellikle yaz aylarında yaşadıkları toz ve çamur mağduriyetinden kurtularak güvenli bir ulaşıma kavuşuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin kırsal mahallelerindeki ihtiyaç duyulan noktalarda beton yol çalışmaları gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Ünye ilçesi Hanyanı Mahallesi’nde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.
Toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışan ekipler, beton yol uygulamasının 600 metrelik bölümünü tamamladı. Geri kalan kısmın da kısa sürede tamamlanmasıyla mahalle sakinleri uzun ömürlü, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.
Yıllardır özellikle yaz aylarında toz nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Hanyanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yazıcı ile mahalle sakinleri, taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "60 haneli mahallemizde özellikle yaz aylarında toz nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyorduk.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler talebimize kayıtsız kalmayarak yolun betonlanması için gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başladı. Yol anlamında hem kendi mahallemizde hem de çevre mahallelerde güzel çalışmalar yapıldı, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.