Ordu'da kırsalın çilesi bitiyor: Hanyanı Mahallesi beton yol çalışmalar başladı!

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Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler talebimize kayıtsız kalmayarak yolun betonlanması için gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başladı. Yol anlamında hem kendi mahallemizde hem de çevre mahallelerde güzel çalışmalar yapıldı, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.