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Antalya'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

11.04.2024 - 18:05 | | ANTALYA (İHA)
Antalya'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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