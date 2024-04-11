Antalya'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor
Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
11.04.2024 - 18:05 | | ANTALYA (İHA)
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.