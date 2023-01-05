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Antalya'da ocak ayında yabancıların deniz keyfi

Antalya'da yerleşik yabancılar, ocak ayında denize girip güneşlendi.

05.01.2023 - 15:29 | | İHA
Antalya'da ocak ayında yabancıların deniz keyfi

Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun 19 derece ölçüldüğü Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte deniz kenarına geldi.

Antalyada ocak ayında yabancıların deniz keyfi

Zirvesi karla kaplı Toros dağlarının hemen eteğindeki Konyaaltı Plajı'nda kimileri kumsalda güneşlenirken, kimileri de yüzüp fotoğraf çektirdi. Denizde yüzen çocuklara, anne ve babaları da eşlik etti. Bazı tatilciler, ocak ayında denize girmenin büyük keyif ve ayrıcalık olduğunu belirtti.

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