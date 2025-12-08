Antalya'da korkutan yangın! AFAD'tan son dakika açıklaması

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 13.21’de merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.