Antalya'da korkutan yangın! AFAD'tan son dakika açıklaması
08.12.2025 - 13:52Güncellenme Tarihi:
Antalya'nın Serik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 13.21’de merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:13:21:35 TSİ
Enlem:37.15444 N
Boylam:30.85556 E
Derinlik:28.25 km
