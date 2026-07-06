Üreticiler alarm verdi! Bu tehlike fındıkta büyük kayba yol açabilir

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Fındık üreticisi Nihat Öztürk ise açıklanan rekolte tahminlerinin sahadaki tabloyla örtüşmeyebileceğini ileri sürerek "Biz üreticiler olarak açıklanan rekoltenin elde edilemeyeceğini düşünüyoruz. Fındık için Temmuz ayı çok kritik bir dönem. Mevsim şartları ve zararlıların etkisi bu ay içerisinde belirginleşiyor. Şu anda dallarda çok fazla fındık görülüyor ancak bazı fındıklarda küf nedeniyle yanmalar, buruşmalar ve iç bozulmaları oluşmuş durumda. Bunların bir kısmı dökülecek, dalda kalanların da önemli bölümü boş çıkacak. Bu durum hem verimi hem de randımanı düşürecek. Diğer önemli sorun ise son yıllarda bölgemizde hızla yayılan kahverengi kokarca. Bu zararlı, fındığın içini çürütüyor veya ürünün dökülmesine neden oluyor. Dolayısıyla daldaki yoğunluk yüksek görünse de hasatta aynı tabloyu görmek mümkün olmayabilir. Önümüzdeki günlerde kuraklık olsa dökülmeleri artırabilir, yağışların devam etmesi ise yabancı ot ve küf oluşumunu artıracaktır. Bu nedenle bugün görünen rekoltenin hasatta aynı şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyoruz" dedi.