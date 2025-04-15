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Antalya'da görev esnasında rahatsızlanan polis şehit oldu

15.04.2025 - 17:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Antalya'da görev esnasında rahatsızlanan polis şehit oldu

Antalya'da görevli polisimiz Esat Koyuncu, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Açıklamayı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu, görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun"

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