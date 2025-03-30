Antalya'da feci kaza! yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 can kaybı, 4 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BAH 781 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.