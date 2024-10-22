Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı bugün 25,6 derece ve deniz suyu sıcaklığı 25,8 derece ölçüldü. Güneşli havanın keyfini çıkaranlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazıları plajda güneşlenirken, bazıları ise denizde yüzdü. Bazıları da bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Antalya'da 5 gün boyunca az bulutlu hava, yarın da 26 derece sıcaklık bekleniyor.