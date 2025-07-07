Antalya'da aslan dehşeti! Saldırıya uğrayan çiftçi o anları anlattı: Şu anda ben de belki de yoktum

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçan erkek aslan Zeus, saldırdığı Süleyman Kır'ı (53) ağır yaraladı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, dün saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü.

ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Aslan, yerinin tespit edilmesinin ardından avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

TARLASINDA UYUYAN ADAMA SALDIRDI

Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman Kır (53) ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan Kır, buradan da doktor oğlu ile birlikte kendi araçları ile Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Süleyman Kır, yolda aslanın kendisine saldırdığı anları cep telefonu kamerasına anlattı.

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"BİR ANDA ÜZERİME ÇÖKTÜ"

Gece eşiyle birlikte fıstık bahçesini suladıktan sonra kamyonetin yanında uyuduklarını ve saldırının da bu sırada gerçekleştiği söyleyen Süleyman Kır, "Sabah 04.30 - 05.00 sıralarıydı, fıstık bahçesini sulamak için tarladaydık. Bir ses geldi. Üzerimdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üzerime çöktü. Bayağı bir mücadele ettim boğuştuk. O sırada baldırımdan ısırdı, boynunu sıktım. O sırada kaçtı, 10 metre ilerde dikildi biraz. Kolluk kuvvetleri anons etmeye başladı. Yakınlardı ama vurmak istemediler" dedi.

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"KENDİMİ SAVUNMASAM ÖLMÜŞTÜM"

Yaşanan olayla ilgili sorumlulardan şikayetçi olacağını belirten Kır, "Çocuk parkı olmayacak yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Ne bir güvenlik var, ne bir şey var. Bunların sorumlusu kimse ruhsatı verenlerin hepsinden tek tek davacı olacağım. Mal sahibinden de davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım, şu anda bende belki de yoktum. Başka birisi olsa kendini savunamasa ölmüştü. Kim verecek bunun hesabını. Kendi aracımızla Antalya'ya gidiyoruz. Hastaneden bir yatak dahi vermek istemediler. Şu halimle benden bir yatağı dahi sakındılar. Benim bu halim ney, ben yokta olabilirdim. 10 metreden silah sıktılar vuramadılar" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KÖPEK SANDIM"

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Olay anında eşinin yanında olan Gülperi Kır yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 03.30-04.00 civarıydı. Sivrisinekten korunmak için üzerimize battaniye örttük. Ezan okundu, namaz kılayım diye doğrulmaya çalıştım ama kalkamadım. Bir anda sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Isırdı zannettim, 'Köpek mi, kedi mi?' diye düşündüm. Bir toparlandım, baktım kocaman bir şey, önce köpek sandım."

Saldırı anında büyük panik yaşadıklarını anlatan Gülperi Kır, "Eşim kalktı, üstümüzde hem askeri ceket vardı hem battaniye. 15-20 dakika mücadele ettik. Çocuğumu, kardeşimi, komşuyu aradım, onlar geldi. Sonra aslan bayağı bir uzaklaştı, 15-20 metre ileri gitti. Dört araba, polis, jandarma geldi. Işıklarla fıstık tarlasının öteki ucundan aslanın gittiğini gördüler, geri çıktılar." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarına inanamadığını belirten Kır, "Rüyamda görsem inanmazdım. Beş litrelik su bidonu vardı, aslanın üzerine attım, hiçbir şey yapamadım. Orada araba da vardı ama ne yapacağımı bilemedim, gücüm yetmedi." dedi.

"BABAM HAYATTA OLMAYABİLİRDİ"

Aslan'ın saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Kır'ın Elmalı Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan oğlu Ahmet Kır ise, babasının canını zor kurtardığını söyleyerek, "Sabaha karşı tarladayken, aslanın saldırısına uğradı. Aslanla boğuşarak canını zor kurtardı. Şu anda hayati bir tehlikesi yok ama vücudunda derin yaraları mevcut. Şu anda babamın hastanede tedavisi ile uğraşıyoruz, ama cenazesi ile de uğraşabilirdik. Hukuken bu olayın peşinde olacağız" şeklinde konuştu.

HAYVAN PARKI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat ilçesinde bulunan hayvan parkından gece saatlerinde bir aslanın kaçtığına dair gelen ihbar üzerine ekiplerin hızlıca olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Aslanın Ilıca mevkisinde bir kişiyi yaralamasının ardından ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine alanın müdürlük personeli ve jandarma ekipleri tarafından çevrildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar neticesinde, aslan etkisiz hale getirilerek bulunduğu alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili bahse konu hayvanat bahçesinin faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik kapsamında incelenmekte olup yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

'SAĞ YAKALANMASI MÜMKÜN OLMADI'

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın vurularak öldürülmesine ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Manavgat ilçemiz Ilıca Mahallesi’nde bulunan Land Of Lions Aslan Diyarı Hayvanat Bahçesinden 6 Temmuz Pazar Günü saat 03.21 sıralarında bir adet aslan kaçmıştır. Kaçan aslan tarlada bekçilik yapan bir vatandaşımıza saldırmış ve şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu aslanın en son D-400 kara yolu üzerinde görülerek ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine, kaçan aslanın Hayvanat Bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır."