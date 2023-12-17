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Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi!

Antalya'da yağış sonrası güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

17.12.2023 - 14:34 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-
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Türkiye'nin birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da bugün sıcak hava etkili oldu.

Dün gün boyu yağışlı geçen Antalya'da, bugün hava sıcaklığı 23, deniz suyu 21 derece, nem oranı ise yüzde 61 ölçüldü. Pazar gününün keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

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Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi. Falezlerin üzerinde bulunanlar da seyir terasında manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. 

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