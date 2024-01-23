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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.01.2024 - 23:21 |
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerin 38.82 kilometre altında saat 23.04'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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