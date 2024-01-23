Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23.01.2024 - 23:21 |
AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerin 38.82 kilometre altında saat 23.04'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-01-23
Saat:23:04:43 TSİ
Enlem:35.85833 N
Boylam:30.92056 E
Derinlik:38.82 km
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