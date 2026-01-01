Antalya toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Antalya’da 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk sabahında Antalya’da toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için ulaşım durumu netlik kazandı. Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar, "Bugün otobüs, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı ücretsiz mi?" sorusunu araştırıyor.



1 OCAK 2026 ANTALYA’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü belediyeye ait siyah plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları (ANTRAY ve Nostalji Tramvayı) ücretsiz değil. Toplu taşıma hizmetleri, normal tarife ve mevcut biniş ücretleri üzerinden devam edecek.



SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?



1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Antalya’da toplu taşıma seferlerinde "Resmi Tatil/Pazar Çalışma Programı" uygulanıyor.



ANTRAY: Havalimanı, Expo ve Fatih hatlarında seferler tatil takvimine uygun aralıklarla yapılacak.



Otobüsler: Ana hatlar (KL08, LF09, GCK76 gibi yoğun hatlar) ulaşım talebine göre düzenli seferlerini sürdürürken, bazı yan hatlarda sefer aralıkları seyretildi.



Deniz Otobüsü: Hava şartlarına bağlı olarak Kaleiçi-Kemer seferlerinin durumunu kontrol etmeniz önerilir.