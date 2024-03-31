Antalya Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre altında yaşandığı belirtilen sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.
31.03.2024 - 14:01 |
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.