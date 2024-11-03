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Antalya Kasım'da da deniz sezonu kapanmadı! Tatilciler güzel havanın tadını çıkardı

Birçok kentte kar kış kendini gösterirken Antalya'da etkili olan sıcak hava yaz günlerini aratmadı. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

03.11.2024 - 14:53 | | AA
Antalya Kasım'da da deniz sezonu kapanmadı! Tatilciler güzel havanın tadını çıkardı

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

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