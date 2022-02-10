Antalya ile Konya ulaşımına kar engeli! Onlarca araç saatlerdir bekliyor

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu dün saat 20.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Gece boyunca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık 1 kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeniyle kara yolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor.

Tipinin etkili olduğu Alacabel'de kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında çok sayıda araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü.

OTOBÜS GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, ekiplerin Alacabel mevkisindeki çalışmasının ardından sadece otobüsler için geçişe açıldı.

Otomobil sürücülerine ise alternatif yol olan Akseki-Cevizli-Beyşehir kara yolundan geçiş verilmeye başlandı. Uzun araçlar dahil olmak üzere diğer araç sürücüleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından Akseki kavşağında bekletiliyor. Alacabel'de tipinin devam ettiği ve Karayolları ekiplerinin yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.