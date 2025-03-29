ANTALYA Bayram Namazı Saati 2025 - Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta? Diyanet'e göre Antalya Ramazan Bayramı bayram namazı saati

Milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nı sevinç ve huzur içinde karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde birlik ve beraberlik içinde eda edilecek. Peki, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



İşte Antalya Bayram namazı saati;

Antalya'da bayram namazı bu yıl 07.16'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı



Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.

İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.

Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.

Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:

Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.

Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.

Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.

İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.

Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.

Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.