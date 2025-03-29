GAZIANTEP Bayram Namazı Saati 2025 - Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta? Diyanet'e göre Gaziantep Ramazan Bayramı bayram namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bu namaz, Müslümanların Allah'a olan şükürlerini ifade etmeleri ve bayramın ruhunu yaşamaları açısından büyük bir öneme sahiptir. İki rekattan oluşan bayram namazı, cemaatle birlikte camilerde veya açık alanlarda kılınabilir. İşte Gaziantep bayram namazı saatleri ile Gaziantep namaz vakitleri...

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nda Gaziantep bayram namazı saati 06.49 olarak açıklandı. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar için Gaziantep bayram namazı saati 06.49 oldu.

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

Gaziantep'te bayram namazı saat 06.49'da kılınacak.

Bayram namazına ilk kez gidecek vatandaşlar ise 'Bayram namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı bile.

Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

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Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

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*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.