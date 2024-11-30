Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD'dan yapışam açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

ANTALYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

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"ARABAYI BİRİ SALLIYOR SANDIM"

Antalya'da yaşanan ve merkez üssü Gazipaşa ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depreme Alanya ilçesinde otomobilinde yakalanan vatandaş, aracı birinin salladığını zannettiğini ve deprem olduğunu anlaşınca kendini dışarı attığını söyledi.

Gazipaşa ile birlikte Alanya ve Serik ilçeleri ile Konya ve Mersin'de de hissedilen depremde bazı vatandaşlar kendilerini korkuyla evden dışarı atarken Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise Emniyet ve Jandarma birimleri ile Büyükşehir ile Alanya Belediyesi ekiplerine ulaşan olumsuz herhangi bir durum olmadığını belirterek, "Ayrıca birimlerimiz tüm muhtarlarımız ile iletişime geçmiş olup herhangi bir ihtimale karşı saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir olumsuz durumda hemen 112'yi aramalarıdır" ifadelerini kullandı.

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Depreme arkadaşlarını ziyareti sırasında yakalanan Ömer Göker, "Arkadaşlar ile otururken saat 10.00 sıralarında şiddetli bir deprem hissettik, koca bina gitti geldi irkilmedik değil, sağlam bir titreme oldu bu da bizi ürküttü" şeklinde konuştu.

Depreme taksi durağında yakalan Mustafa Yılmaz, "Aracın içerisinde müşteri beklerken saat 10.00 sıralarında çok şiddetli bir deprem oldu, arabanın içerisinde sallandık, hatta arkadaşım salladı zannettim, etrafa sorduğum zaman deprem olduğunu öğrendim" dedi.

Depreme araba yakalanan Mevlüt Tokaç ise, "O an arabanın içeresindeydim kendimi dışarı attım ister istemez korktum, çocuklar da korktu. Olacakların önüne geçemeyiz ama tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor'' dedi.