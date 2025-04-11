Antalya 4. Diplomasi Forumu başladı

Kentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi olmak üzere 4 bini aşkın isim katılıyor.

ADF'nin resmi açılışı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı.

ADF-2025'te her yıl kurulan 'Diplomasi Tüneli'nde bu yıl İsrail'in Gazze'de katliamları, Ukrayna-Rusya Savaşı gibi olaylara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı görseller bulunuyor ve ayrıca Afrika Kültür Evi standı da yer alıyor. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın kişinin katıldığı ADF-2025'te uluslararası birçok sorun ele alınacak.

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ANTALYA'YA GELEN İSİMLER

Forum için kente gelen isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Dorin Recean, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Gürcistan Başbakanı Iraklı Kobakhidze, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovıc, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kıtarovic, Pakistan Pencab Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz Sharif, Katar Devleti Başbakan ve Dışişleri Bakanı Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nechirvan Barzani, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı-Sadriu, Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibeh, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bulgaristan Başbakanı Rossen Dimitrov Jelıazkov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Arap Camiası Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.