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GündemAntakya'da akşam saatlerinde herkesin dikkatini çekti: Tarım merkezi fotoğraf stüdyosu oldu
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Antakya'da akşam saatlerinde herkesin dikkatini çekti: Tarım merkezi fotoğraf stüdyosu oldu

15.09.2026 - 10:04Güncellenme Tarihi:
Antakya'da akşam saatlerinde herkesin dikkatini çekti: Tarım merkezi fotoğraf stüdyosu oldu

Hatay’da hasat dönemine hazırlanan ayçiçek tarlaları, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi’nde bulunan ayçiçek tarlası, sarının farklı tonlarının gün batımıyla buluşmasıyla adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

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