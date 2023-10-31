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Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kısa süre önce cezaevinden çıkan Ahu M. Ç.(52) iddiaya göre, psikolojik sorunlarından dolayı kızıyla birlikte gittiği ormanda ilaç içerek intihara kalkıştı. Genç kızın arkadaşına attığı mesaj ve konumun ardından ormana gelen ekipler, anne ve kızı hastaneye götürdü.

31.10.2023 - 12:11 | | Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)
Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve kısa süre sonra tahliye olan anne Ahu M. Ç, iddiaya göre kızı İrem M. Ç.(24) ile ormana giderek, intihara kalkıştı.

Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen anne ve kızı yanlarında getirdikleri ilaçlardan içti. İrem M. Ç., bu sırada bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak 'Hakkını helal et' yazdı, bulundukları yerin konumunu gönderdi.

Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atılan konumun yerini tespit eden ekipler, anne ve kızına ulaşarak tedavileri için hastaneye götürdü. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

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