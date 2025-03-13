Ankara'ya Eurofighter teklifi! MSB sözcüsünden açıklama geldi

SB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, bakanlığın son 1 haftada yapılan faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, "Son 1 haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir. Son 1 hafta içerisinde; hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1016 olmuştur. Son 1 haftada engellenen 1514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

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'BAKAN GÜLER, BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK'

Ardından İsrail'e ilişkin değerlendirmede bulunan Tuğamiral Aktürk, Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya geleceğini söyledi. Aktürk, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alınacağını ifade etti.

'BOYGA'NIN KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Kapsüllü ATMACA Güdümlü Mermisinin ilk fiili atışı, 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

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'ASKERİ ATAŞEMİZ SURİYE SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye'de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek" dedi.

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'TÜRKİYE, AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR'

Bakanlık kaynakları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin de "NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanının bugün bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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'SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN İYİYE GİTMEKTEDİR'

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarete ilişkin de "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak iş birliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur" dedi.

'EUROFIGHTER İÇİN TEKLİF GELDİ, İNCELENİYOR'

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin de "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.