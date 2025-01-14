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Ankara'da zincirleme kaza: 31 yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

14.01.2025 - 10:39 |
Ankara'da zincirleme kaza: 31 yaralı var

Çubuk-Ankara kara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

Kazada 31 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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