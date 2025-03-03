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Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

03.03.2025 - 12:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün beton bariyere çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Adana-Ankara seferini yapan E.U. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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