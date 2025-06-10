Hakkari'de mesai başladı! Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

"Her sene olduğu gibi koyun kırkma geleneğimiz sürüyor"

Her yıl olduğu gibi koyun kırkma geleneklerinin devam ettiğini söyleyen köy muhtarı Bedirhan Oğuz, "Hava sıcak olunca, geleneksel olarak koyunlardan yünleri alarak sıcaktan koruyoruz. Aynı zamanda kadınlarımız da süt sağarak süt elde ediyorlar. Geleneklerimiz devam ediyor. İnşallah her zaman sürer" dedi.