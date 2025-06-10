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Hakkari'de mesai başladı! Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geleneksel koyun kırkma mevsimi başladı. Yaylalarda erkekler koyunları kırkarken, kadınlar da hemen yanı başlarında süt sağıyor.

• 10 Haziran 2025 - 13:14 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2025 - 13:14 • Son Güncelleme:
1Hakkaride mesai başladı Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

Yüksekova'nın Suüstü köyünde hayvancılıkla uğraşan besicilerin koyun kırkma mevsimi başladı.

2Hakkaride mesai başladı Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

Yöre halkı doğayla iç içe geçmiş bu ritüeli sürdürerek, hem geçim kaynağı hem de kültürel bir miras olarak yaşatıyor.

3Hakkaride mesai başladı Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

Kırkılan yünler dokumacılıkta kullanılırken, teknolojinin ilerlemesiyle yünler bazen çöpe atılabiliyor. Diğer yandan, sağılan sütler peynir, yoğurt ve tereyağına dönüşerek çiftçilerin geçimini sağlamak için satılıyor.

4Hakkaride mesai başladı Binlerce koyun kırkılmaya başlandı

Uzun süren kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yem maliyetinden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların konforunu ve et-süt verimini artırmak için yünlerini kırkıyor.

5Her sene olduğu gibi koyun kırkma geleneğimiz sürüyor

"Her sene olduğu gibi koyun kırkma geleneğimiz sürüyor"

Her yıl olduğu gibi koyun kırkma geleneklerinin devam ettiğini söyleyen köy muhtarı Bedirhan Oğuz, "Hava sıcak olunca, geleneksel olarak koyunlardan yünleri alarak sıcaktan koruyoruz. Aynı zamanda kadınlarımız da süt sağarak süt elde ediyorlar. Geleneklerimiz devam ediyor. İnşallah her zaman sürer" dedi.

6Hakkaride mesai başladı Binlerce koyun kırkılmaya başlandı