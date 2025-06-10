AFAD saat 13:15’te Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Simav ilçesindeki depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Deprem sonrası AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşımda, 'Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı.

SİMAV FAYI SIK DEPREM ÜRETİYOR VE AFYON’A KADAR UZANIYOR

Hurriyet.com.tr’den İsmail Sarı’ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede zaten Simav Fayı’nın bulunduğuna dikkat çekerek, şu bilgilerin altını çizdi:

“Bu fay, Simav-Gediz hattı boyunca uzanarak Afyon’a kadar devam ediyor. Doğu-Batı yönünde ilerleyen bu fay hattı üzerinde, tarihsel olarak çeşitli depremler meydana geldi. Bunlar genellikle 5 ila 6 büyüklüğünde depremler. Ayrıca Simav Fayı, Afyon’a kadar uzanırken, Afyon’dan itibaren Akşehir Fay Zonu devreye girer. Bu fay zonu, Konya ve Karaman yönünde devam eder ve Orta Anadolu fay zonlarından biri olarak kabul edilir. Bu yapı, Güneydoğu’ya doğru yön değiştirerek de uzanır. Söz konusu fay zonu, aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alıyor.”

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7 BÜYÜKLÜĞÜNDE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR

Daha önce yaşanan depremlere de değinen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “3 Şubat 2002 tarihinde Afyon’a bağlı Sultandağı ve Çay ilçelerinde etkili olan art arda iki deprem meydana gelmişti. İlki Eber Gölü’nün güneyinde 6,5 büyüklüğünde; ikinci deprem ise saat Çay'ın batısında 5,8 büyüklüğündeydi. 1972’de ise 7,3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yine bu büyüklüğe kadar deprem üretebilir” ifadelerini kullandı.

ARTÇI BİR SARSINTI MI, YOKSA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİR DEPREM Mİ?

Son zamanlarda Simav’da sık yaşanan depremlerin normal olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu deprem bir artçı deprem değil. Küçük ölçekli bağımsız bir deprem. Ama bu sarsıntılar çok doğal. Çünkü aktif bir fay zonu burası” dedi.a